Продюсер раскрыл гонорар Прилучного и назвал его скандальным актером

Продюсер Дворцов заявил, что Павел Прилучный получает 3,5 миллиона за съемку

Актер Павел Прилучный имеет скандальную репутацию, но получает высокие гонорары. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в интервью порталу «Страсти».

По словам Дворцова, звезда «Закрытой школы» и «Мажора» все еще пользуется спросом и любовью аудитории и режиссеров.

«Репутация у него скандальная. Он агрессивный, эмоциональный, в принципе, как и все творческие люди. По характеру он сложный, на уступки идет редко. Один съемочный день стоит примерно как у Саши Петрова — 3–3,5 миллиона рублей», — сообщил продюсер.

Ранее стало известно, что пластический хирург рассказал об операциях Павла Прилучного. Эксперт отметил склонность Павла к отекам и заявил, что он все еще не прибегал к инъекциям ботокса.