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20:25, 18 февраля 2025Культура

Продюсер раскрыл гонорар Прилучного и назвал его скандальным актером

Продюсер Дворцов заявил, что Павел Прилучный получает 3,5 миллиона за съемку
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актер Павел Прилучный имеет скандальную репутацию, но получает высокие гонорары. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в интервью порталу «Страсти».

По словам Дворцова, звезда «Закрытой школы» и «Мажора» все еще пользуется спросом и любовью аудитории и режиссеров.

«Репутация у него скандальная. Он агрессивный, эмоциональный, в принципе, как и все творческие люди. По характеру он сложный, на уступки идет редко. Один съемочный день стоит примерно как у Саши Петрова — 3–3,5 миллиона рублей», — сообщил продюсер.

Ранее стало известно, что пластический хирург рассказал об операциях Павла Прилучного. Эксперт отметил склонность Павла к отекам и заявил, что он все еще не прибегал к инъекциям ботокса.

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