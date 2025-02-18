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20:36, 18 февраля 2025Забота о себе

Психолог дала совет не сумевшим повзрослеть к 50 годам россиянам

Психолог Рязанова: Инфантильному взрослому нужно развивать свои сильные стороны
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Психолог Анна Рязанова дала совет людям, которые не сумели повзрослеть к 50 годам. Ее рекомендации опубликовало издание «Доктор Питер».

По мнению психолога, такие люди неосознанно притворяются «маленьким», потому что в природе детенышей не обижают. Рязанова отметила, что такому человеку нужно в первую очередь помочь осознать, что у него синдром взрослого ребенка. После этого необходимо найти причину, которая вызвала паузу в психоэмоциональном развитии.

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Тем, кто подозревает у себя синдром взрослого ребенка, психолог порекомендовала порефлексировать и постараться проанализировать собственные качества в разных сферах жизни. «Например, человек может быть хорошим профессионалом, но в отношениях с противоположным полом он просто настоящий ребенок», — объяснила специалистка.

После этого, по словам Рязанской, необходимо определить свои сильные стороны и начать развивать их в семье, дружбе или рабочем коллективе. Если успешно пройти эти шаги, можно сформировать психологически зрелое восприятие действительности и взаимодействие с ней, а также получить шанс построить конструктивные отношения, заключила психолог.

Ранее психолог Александр Кононов объяснил желание держать руки в карманах. Он предложил вспомнить маленьких детей, которые засовывают руки в карманы, высоко поднимают голову, задирают подбородок, чтобы продемонстрировать превосходство.

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