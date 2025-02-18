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13:33, 18 февраля 2025Россия

Раскрыты подробности о боях в Курской области на фоне начала переговоров с США

Минобороны: Российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска на фоне начала переговоров с США нанесли поражение 14-ти бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои велись в районах населенных пунктов Малая Локня, Казачья Локня, Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Лебедевка, Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Южный и Суджа. Помимо того, российским военнослужащим удалось отразить две контратаки украинских войск.

Из брифинга оборонного ведомства следует, что ВСУ за сутки потеряли немецкий танк Leopard, два БТР, три самоходные артиллерийские установки, два артиллерийских орудия, восемь минометов, 15 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пункт управления беспилотниками и два склада с боеприпасами.

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С момента вторжения в Курскую область украинские войска лишились более 61 530 солдат.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в министерстве.

18 февраля в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. В них участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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