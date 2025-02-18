Россиянкам перечислили самые опасные для волос прически

Парикмахер Лилия Левина: Прически с начесом опасны для волос из-за натяжения

Парикмахер и стилист Лилия Левина перечислила россиянкам самые опасные для волос прически. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

Так, эксперт заявила, что начесы, благодаря которым волосы выглядят пышнее, ломают пряди из-за механического воздействия.

Кроме того, пагубное воздействие оказывают тугие косы, дреды, зизи, поскольку в таких прическах локоны находятся в сильном натяжении. «Также очень травматичным может быть наращивание волос на капсулы. И здесь также важно, чтобы мастер был опытным и умел крепить эти капсулы под правильным углом, иначе можно спровоцировать даже выпадение волос», — предупредила Левина.

Специалист также рассказала, что укладки, созданные с помощью горячих инструментов, особенно вредны для волос. При этом она призвала высушивать волосы на сто процентов и наносить термозащитное средство. «Если мы выкручиваем температурный режим инструмента на максимум и пытаемся быстро уложить им еще влажные волосы, остатки воды начинают буквально закипать, а белок — вариться, и рано или поздно это может привести к необратимым последствиям», — пояснила она.

Ранее в феврале была названа женская прическа, привлекающая мужчин. Сообщалось, что гладкая укладка особенно соблазняет сильный пол.

