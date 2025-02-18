Соседи Пугачевой и Галкина сообщили о горящем по вечерам свете в их замке

Соседи Пугачевой и Галкина рассказали, что по вечерам в их замке горит свет

Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по деревне Грязь рассказали, что в окнах замка периодически горит свет. Об этом они сообщили корреспонденту News.ru.

Деревенские соседи звезд отмечают, что свет в окнах, как правило, горит в вечернее время. Кроме того, в хозяйственных постройках на территории иногда заметен дым. При этом жители Грязи не знают, кто зажигает свет и в данный момент проживает в доме.

Ранее в этот же день стало известно, что соседи готовят коллективную жалобу на Пугачеву и Галкина. По их словам, после отъезда пары из замка в домах других жителей полилась ржавая вода. На данный момент удалось собрать 59 подписей.