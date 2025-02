Темнокожая женщина исполнит роль Иисуса в культовом мюзикле

Актриса Эриво исполнит главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Американская актриса и певица Синтия Эриво сыграет Иисуса Христа в новой версии культового мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом сообщает издание Variety.

Звезда одного из главных хитов 2024 года «Злая» сыграет в постановке Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, которая пройдет летом этого года на площадке «Голливуд-боул». Ранее она уже участвовала в шоу, сыграв в предыдущей версии мюзикла Марию Магдалину. Тогда она исполнила популярную песню «I Don't Know How to Love Him».

Показы «Иисус Христос — суперзвезда» начнутся 1 августа 2025 года, всего планируется несколько выступлений в таком составе. Сама Эриво поделилась радостной новостью со своими подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Этим летом буду немного занята. Уже не могу дождаться!» — написала она.

Ранее стало известно, что новый мюзикл с певицами Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях обогнал эпический боевик «Гладиатор 2».