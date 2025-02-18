Украинцы и казахстанцы подрались в самолете

QHA: Украинцы и казахстанцы подрались на борту самолета Pegasus из-за политики

Две пары пассажиров из Украины и Казахстана подрались на борту самолета авиакомпании Pegasus Airlines. Об этом сообщает турецкое издание QHA.

По данным источника, инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из турецкой Антальи в Астану. Уточняется, что ссора, возникшая из-за политических разногласий между украинцами и «пророссийски настроенными» казахстанцами, быстро переросла в драку. Пилот принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Эрзурума, Армения.

После приземления борт встретили сотрудники полиции, которые сняли дебоширов с рейса и отправили их в участок. Всех четверых оштрафовали на 120 тысяч долларов (около 10,9 миллиона рублей) — в такую сумму обошлась незапланированная посадка и дозаправка воздушного судна.

Ранее семейная пара с детьми назвала попутчиков в самолете мусорщиками и спровоцировала массовую драку сразу после рейса. Пассажиры были недовольны медлительностью других путешественников.

