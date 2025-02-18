RS: Визит главы Минфина США в Киев завершил политическую карьеру Зеленского

Визит главы Минфина США Скотта Бессента в Киев может стать концом для политической карьеры украинского лидера Владимира Зеленского. О таком влиянии этого события на президента заявил британский дипломат Ян Прауд в материаое для журнала Responsible Statecraft (RS).

12 февраля Бессент отдал Зеленскому финансовое соглашение о доступе США к полезным ископаемым республики, которое так и не было им подписано. Затем президент Украины и вовсе заявил, что отказался от документа. Изначально Зеленский строил надежды, что при встрече с американским министром финансов им удастся обсудить поддержку Киева, но в итоге получил этот меморандум.

«Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его <...> политической карьере», — уточнил эксперт.

Дипломат полагает, что США специально толкают Зеленского на заключение невыгодной для его страны сделки по продаже редкоземельных металлов, поскольку им интересна только собственная прибыль и их не заботит, насколько серьезным ударом это станет для Украины.

«Президента Зеленского неизбежно подталкивают к заключению плохой сделки на условиях, менее выгодных, чем те, которые были доступны ему в конце марта 2022 года, что дорого обойдется его стране», — подчеркнул Прауд.

Ранее украинское издание «Европейская правда» обвинило Вашингтон в шантаже при обсуждении ресурсной сделки, которое состоялось во время Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленскому пригрозили, что без заключения соглашения его встреча с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом будет невозможна.