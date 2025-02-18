В ДНР объяснили важность продвижения ВС России у Дзержинска

Пушилин: Пока ВСУ не отодвинуты от Дзержинска, они могут обстреливать Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обстреливать Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), пока российские войска не отодвинут их дальше от Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Даже когда абсолютно нет никакой военной целесообразности, противник совершает эти удары, причем пока не освободился Дзержинск и пока не отогнали еще за Дзержинск, пока у противника есть возможность артиллерией доставать до Горловки, он эту возможность, увы, использует», — рассказал Пушилин.

По словам главы региона, для ударов по гражданской инфраструктуре, больницам и объектам энергетики ВСУ также используют беспилотники. Он отметил большое стремление украинских военных нанести ущерб.

О переходе Дзержинска под контроль российских войск в Минобороны РФ сообщили 7 февраля. В боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

