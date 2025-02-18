Экс-депутат ЕП Уоллес: Саммит Макрона по Украине организован из страха

Парижский саммит, который экстренно организовал президент Франции Эммануэль Макрон, прошел из страха завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес в своем аккаунте социальной сети X.

«Это сбор разжигателей войны [на Украине] в Париже. Они боятся, что конфликт, в продолжение которого они вложили больше ста миллиардов, может завершиться», — отметил бывший евродепутат.

Уоллес также указал на то, что граждане стран Европы «устали от западного империализма».

Ранее стало известно, что Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросоюза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что участники Парижского саммита преследуют цель не допустить мира на Украине.