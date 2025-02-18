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12:52, 18 февраля 2025Мир

В ЕС раскрыли истинную причину экстренного саммита Макрона по Украине

Экс-депутат ЕП Уоллес: Саммит Макрона по Украине организован из страха
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Парижский саммит, который экстренно организовал президент Франции Эммануэль Макрон, прошел из страха завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес в своем аккаунте социальной сети X.

«Это сбор разжигателей войны [на Украине] в Париже. Они боятся, что конфликт, в продолжение которого они вложили больше ста миллиардов, может завершиться», — отметил бывший евродепутат.

Уоллес также указал на то, что граждане стран Европы «устали от западного империализма».

Ранее стало известно, что Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросоюза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что участники Парижского саммита преследуют цель не допустить мира на Украине.

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