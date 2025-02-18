В Киеве пожаловались на молчание США о планах на переговоры с Россией

Депутат Рады Рудик: Киев не знает, чего ожидать от США

Депутат Верховной Рады Украины Кира Рудик заявила, что Киев не знает, чего ожидать от США в контексте переговоров с делегацией России. Ее слова передает Sky News.

«Украина "не знает, чего ожидать" от США», — передает издание ее слова. По ее словам, Украина так и не услышала от США ничего относительно вопроса гарантий безопасности для республики.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать команды для начала работы по переговорам о завершении конфликта на Украине.