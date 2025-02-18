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14:46, 18 февраля 2025Бывший СССР

В МИД РФ поинтересовались о наличии у Зеленского планов нападения на соседние страны

Захарова: Возможно, Зеленский говорит о своих планах нападения на другие страны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nicolas Tucat / Pool / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы нападения на соседние страны. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Может быть, у Зеленского есть планы нападения на соседние страны и он об этом говорит?» — сказала Захарова.

По ее словам, это «классическая история того, как Запад сначала создает монстров», а потом сталкивается с конфликтами с их участием.

Таким образом она прокомментировала интервью Зеленского NBC News, где он сказал, что этим летом Россия может вторгнуться в Литву или Польшу.

До этого Захарова сравнила с истерикой реакцию Запада на контакты России и США. Она подчеркнула, что связи Москвы и Вашингтона вызывают «настоящую истерику среди евроатлантических русофобов».

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