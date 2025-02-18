В МИД РФ поинтересовались о наличии у Зеленского планов нападения на соседние страны

Захарова: Возможно, Зеленский говорит о своих планах нападения на другие страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы нападения на соседние страны. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Может быть, у Зеленского есть планы нападения на соседние страны и он об этом говорит?» — сказала Захарова.

По ее словам, это «классическая история того, как Запад сначала создает монстров», а потом сталкивается с конфликтами с их участием.

Таким образом она прокомментировала интервью Зеленского NBC News, где он сказал, что этим летом Россия может вторгнуться в Литву или Польшу.

До этого Захарова сравнила с истерикой реакцию Запада на контакты России и США. Она подчеркнула, что связи Москвы и Вашингтона вызывают «настоящую истерику среди евроатлантических русофобов».