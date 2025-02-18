Захарова сравнила с истерикой реакцию Запада на контакты России и США

Захарова: Контакты России и США вызывают истерику у Запада

Российско-американские контакты вызывают у западных стран истерику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим нервозную, если не сказать, на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что связи Москвы и Вашингтона вызывают «настоящую истерику среди евроатлантических русофобов».

Ранее Захарова рассказала о планах министра иностранных дел России Сергея Лаврова после переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии. По ее словам, он намерен пообщаться со СМИ.