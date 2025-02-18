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19:23, 18 февраля 2025Бывший СССР

В Раде прокомментировали прогноз Порошенко о выборах президента

Зампред Рады Корниенко: Прогноз Порошенко о выборах — это палец в небо
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Прогноз бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о выборах президента в республике являются «пальцем в небо». Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает РИА Новости.

«Коллегам, озвучивающим даты, советовал бы взвешенно называть их, потому что озвучивание любых дат — это "пальцем в небо". [Они] не основаны ни на каком понимании будущего», — заявил Корниенко.

Он добавил, что считает такие заявления игрой на публику, а никаких утвержденных дат в стране нет, поскольку украинские партии подписали соответствующий меморандум.

Выборы, по его словам, могут пройти не раньше чем через полгода после отмены военного положения, для чего Раде придется разрабатывать и принимать закон.

Ранее Порошенко отказался признавать свою партию «Европейская солидарность» «батальоном зелебобиков». Он добавил, что члены «Европейской солидарности» не выполняют команды, ни чтобы нападать на кого-либо, ни чтобы молчать.

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