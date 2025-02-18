В российском городе мужчину похитили и удерживали в реабилитационном центре из-за денег

Полиция задержала в Новосибирске похитителей, вымогавших у знакомого 8 млн руб.

В Новосибирске полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали четверых подозреваемых в вымогательстве и похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, трое мужчин в возрасте от 31 до 58 лет и 37-летняя женщина насильно увезли знакомого и поместили его в реабилитационный центр. Похитители требовали от него вернуть долг в размере восьми миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и вымогательстве. Подозреваемым избрана мера пресечения: двое отправлены в СИЗО, а их сообщники помещены под домашний арест. Следователи проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям. Заложник освобожден.

13 февраля сообщалось, что в Волгограде Росгвардия задержала подозреваемых в похищении человека. Трое злоумышленников заставили знакомого приехать с ними в автосервис. Там его несколько часов пытали, чтобы узнать нужную им информацию.