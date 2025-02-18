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12:30, 18 февраля 2025Россия

Военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ в Курской области

Подоляка: На фоне освобождения Свердликово близ Суджи началась дискотека
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На фоне освобождения села Свердликово в Курской области близ Суджи началась своеобразная «дискотека», рассказал военкор Юрий Подоляка. Его цитирует «Царьград».

Отмечается, что освобожденное Свердликово, находящееся в семи километрах от важной трассы Сумы — Суджа, представляет собой стратегически важный опорный пункт, который позволит заблокировать движение по этой трассе. По мнению Подоляки, после закрепления позиций в Свердликово украинские силы будут подвержены ударам с разных сторон.

На дороге вновь активизировались боевые действия с участием дронов. «Ночью на дороге была настоящая "дискотека" и гонки наперегонки (наши дроны и машины противника). Счет очень сильно в пользу наших дронов. Причем все говорит о том, что подобные состязания теперь там будут проводиться на регулярной основе», — высказался блогер.

Упомянутые атаки на ВСУ провели бойцы ВС РФ, пришедшие со стороны Черкасской Конопельки. Утверждается, что с приближением позиций российских войск к трассе в атаках на транспорт ВСУ начнут участвовать и минометчики, что приведет к ухудшению ситуации для украинской армии на всем плацдарме.

17 февраля стало известно, что подразделения российской группировки войск «Север» отбили у ВСУ село Свердликово.

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