Россиянам назвали положенные при рождении ребенка выплаты

Юрист Титор заявила, что отцы могут получить маткапитал при соблюдении условий

Демографическая программа, направленная на повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни, является одной из приоритетных в России, в связи с чем разработан целый ряд мер социальной поддержки семей и женщин при появлении ребенка, сообщила доцент кафедры частного права ГУУ, кандидат юридических наук Светлана Титор. Положенные выплаты она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам юриста, меры поддержки делятся на федеральные и региональные. К первым относится единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2025 года его размер составляет 26 941,71 рубля.

К федеральным мерам поддержки также относится материнский капитал, указала Титор. На текущий момент право на его получение имеют женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, второго ребенка после 1 января 2007 года, третьего и последующего ребенка после 1 января 2007 года (при условии, если мать ранее не воспользовалась таким правом).

Мера материальной поддержки распространяется и на мужчин, она стала называться отцовским капиталом, отметила эксперт. Право на него имеет мужчина, являющийся единственным усыновителем:

• второго, третьего ребенка или последующих детей, если ранее они не воспользовались таким правом, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

• первого ребенка, если ранее не воспользовались таким правом, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;

• воспитывающий второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющийся их отцом (усыновителем) в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

• воспитывающий первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющийся отцом (усыновителем) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Сумма материнского капитала ежегодно индексируется, и на данный момент она составляет от 690 266,95 до 912 162,09 рублей, рассказала собеседница «Ленты.ру». Она подчеркнула, что сумма не выплачивается целиком и сразу, в основном она используется для приобретения жилья, оплаты обучения матери или ее детей и в других случаях.

Субъекты Российской Федерации вправе за счет собственных бюджетов оказывать дополнительные меры социальной поддержке при рождении ребенка. Каждый субъект самостоятельно определяет виды и размеры помощи. Это могут быть: региональные материнские капиталы — единовременная выплата при рождении, а также подарки — наборы для новорожденных, выдаваемые при рождении, или их денежный эквивалент и другие виды помощи Светлана Титор доцент кафедры частного права ГУУ

Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы представят законопроект о материальном поощрении россиян, состоящих в официальном браке 30 лет и более.

