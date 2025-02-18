Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 18 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали положенные при рождении ребенка выплаты

Юрист Титор заявила, что отцы могут получить маткапитал при соблюдении условий
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Демографическая программа, направленная на повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни, является одной из приоритетных в России, в связи с чем разработан целый ряд мер социальной поддержки семей и женщин при появлении ребенка, сообщила доцент кафедры частного права ГУУ, кандидат юридических наук Светлана Титор. Положенные выплаты она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам юриста, меры поддержки делятся на федеральные и региональные. К первым относится единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2025 года его размер составляет 26 941,71 рубля.

К федеральным мерам поддержки также относится материнский капитал, указала Титор. На текущий момент право на его получение имеют женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, второго ребенка после 1 января 2007 года, третьего и последующего ребенка после 1 января 2007 года (при условии, если мать ранее не воспользовалась таким правом).

Материалы по теме:
Как оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала: сумма и условия получения
Как оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала:сумма и условия получения
20 января 2025
Все выплаты по беременности и родам в 2025 году: какие пособия положены женщинам и как их получить?
Все выплаты по беременности и родам в 2025 году:какие пособия положены женщинам и как их получить?
4 февраля 2025

Мера материальной поддержки распространяется и на мужчин, она стала называться отцовским капиталом, отметила эксперт. Право на него имеет мужчина, являющийся единственным усыновителем:

• второго, третьего ребенка или последующих детей, если ранее они не воспользовались таким правом, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
• первого ребенка, если ранее не воспользовались таким правом, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;
• воспитывающий второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющийся их отцом (усыновителем) в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;
• воспитывающий первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющийся отцом (усыновителем) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Сумма материнского капитала ежегодно индексируется, и на данный момент она составляет от 690 266,95 до 912 162,09 рублей, рассказала собеседница «Ленты.ру». Она подчеркнула, что сумма не выплачивается целиком и сразу, в основном она используется для приобретения жилья, оплаты обучения матери или ее детей и в других случаях.

Субъекты Российской Федерации вправе за счет собственных бюджетов оказывать дополнительные меры социальной поддержке при рождении ребенка. Каждый субъект самостоятельно определяет виды и размеры помощи. Это могут быть: региональные материнские капиталы — единовременная выплата при рождении, а также подарки — наборы для новорожденных, выдаваемые при рождении, или их денежный эквивалент и другие виды помощи

Светлана Титордоцент кафедры частного права ГУУ

Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы представят законопроект о материальном поощрении россиян, состоящих в официальном браке 30 лет и более.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?

      Плакавший из-за США глава конференции в Мюнхене стал обладателем квартиры в Нью-Йорке

      Дмитриев сообщил о встрече с членами команды Трампа в Эр-Рияде

      Описан порядок действий в случае передачи личных данных мошенникам

      Россиянка описала поездку в Мексику фразой «самое безобидное — это грабеж»

      В России школьник выпал с подоженного им балкона

      Двое россиян отправились под стражу за поджог электричек

      Кадыров призвал не расслабляться и не ждать переговоров и окончания СВО

      В Германии призвали отменить санкции против России

      Не испытывавшей оргазма восемь лет женщине дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше