19 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

В России 19 февраля, свой профессиональный праздник отмечают орнитологи. А в мире в этот день чтут китов и дельфинов. Чем еще запомнилась дата 19 февраля и какие приметы с ней связаны, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День орнитолога

19 февраля в России отмечают профессиональный праздник люди, посвятившие свою жизнь изучению птиц. В этот день в 1983 году в СССР создали Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Орнитологию в отдельную науку выделили в XIX веке. Сейчас специалисты занимаются не только изучением жизни птиц, но также работают в аэропортах, в ветеринарных клиниках, на научных станциях и в заповедниках.

День военно-оркестровой службы Военных сил России

Официально День военно-оркестровой службы ВС РФ отмечают 14 января, но 19 февраля проходят неформальные празднования. Потому что именно в этот день в 1711 году Петр I подписал указ о создании при армии военных хоров. Сразу после учреждения музыкальных организаций в России стали появляться и школы, где обучали хоровому пению.

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Праздники в мире

Всемирный день защиты морских млекопитающих

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия подписала документ о запрете китового промысла, который вступил в силу 19 февраля 1986 года. С тех пор в этот день во всем мире чтят китов и других морских млекопитающих: дельфинов, тюленей и каланов.

Россия присоединилась к международному празднику в 2002 году. Для привлечения общественного внимания к проблемам морских животных в день праздника проводятся фестивали, встречи, различные научные и просветительские мероприятия. Многие киты и дельфины оказались под угрозой вымирания из-за климатических условий, загрязнения мирового океана, рыболовецкого промысла.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Какие еще праздники отмечают в мире 19 февраля

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Какой церковный праздник сегодня

День памяти Святого Вуколы

19 февраля православные верующие вспоминают Святого Вуколу. Он был епископом Смирнской церкви в Азии, а также учеником Иоанна Богослова. После смерти на могиле святого выросло миртовое дерево, которое, согласно преданию, помогало верующим вылечиться от болезней.

В народе Святого Вуколу почитают как покровителя домашнего скота, особенно коров. В этом смысле он близок к Агафье Коровнице, день памяти которой приходится на 18 февраля. Таким образом, и 18, и 19 февраля на Руси было принято ухаживать за коровами, особенно чутко следить за их самочувствием, ждать прибавления телят.

День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка

Оба святых жили в VI веке при императоре Юстиниане в монастыре. Варсонофий устроил себе крохотную келью, в которой провел 50 лет. Патриарх Евстохий не поверил в благочестие и жертвенность монаха и повелел проверить, как он живет на самом деле. Когда келью Евстохия попытались подкопать, согласно легенде, из земли вырвался огонь и не позволил этого сделать.

Иоанн был учеником Варсонофия и после смерти учителя занял его келью, где провел 18 лет. За прозорливость его прозвали пророком.

Фото: Олег Варов / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 19 февраля

День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского

День памяти мученика Иулиана

День памяти мученицы Фавсты и мучеников Евиласия и Максима

День памяти мучениц Марфы, Марии и брата их преподобномученика Ликариона отрока

Традиции и приметы 19 февраля

На Вуколу принято молиться одиноким людям, чтобы найти любовь.

Принято также делать генеральную уборку дома.

Если морозы усилились, то весна будет теплой и дождливой.

Нельзя выносить мусор, это приведет к быстрой смерти телят.

Нельзя рассказывать сны, которые приснились в ночь на 19 февраля.

Кто родился 19 февраля

Знаменитый астроном, математик и механик Николай Коперник родился 19 февраля 1473 года в Торуне, городке на севере Польши. Окончил Краковский университет, поступил в Сорбонну, но оставил учебу и уехал в Рим преподавать различные дисциплины. В 30 лет Коперник все-таки получил диплом и ученую степень доктора канонического права. Но больше других наук его привлекала астрономия.

Коперник создал гелиоцентрическую систему мира, согласно которой именно планеты вращаются вокруг Солнца, а не наоборот. Это было революционное открытие, из-за которого астроном подвергся гонениям со стороны католической церкви.

Юрий Антонов — российский и советский композитор, певец, музыкант и актер. Он родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. С родителями переехал в Белоруссию, где уже в возрасте 14 лет начал музыкальную карьеру — руководил местным хором в железнодорожном депо.

Всесоюзная слава пришла к музыканту в 1979–1980 годах. Тогда Антонов сотрудничал с группой «Аракс» и выпускал такие хиты, как «Золотая лестница», «Я вспоминаю» и другие.

Кто еще родился 19 февраля