Евросоюз перенаправит почти 100 миллиардов евро на военные расходы

FT: ЕС направит собранные для восстановления после пандемии $93 млрд на оборону

Руководство Евросоюза рассматривает возможность использовать средства Европейского механизма восстановления после пандемии коронавируса (RRF) для военных расходов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

В настоящее время на них скопилось 93 миллиарда евро. Деньги могут отправить в оборонный сектор для увеличения инвестиций в производство. По данным издания, инициатором такого предложения стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она выступила с таким заявлением на заседании правоцентристской Европейской народной партии. Главным поводом для идеи стала непредсказуемость президента США Дональда Трампа и его угрозы вывести американские войска из Европы. В Еврокомиссии уточнили, что для перенаправления средств необходимо согласие большинства стран ЕС.

Дополнительными источниками увеличения расходов на оборону могут стать общее европейское финансирование и средства, выделяемые на региональное развитие.

В ближайшие десять лет, утверждает издание, Евросоюз намерен потратить на оборону 500 миллиардов евро. Чиновники обсуждают межправительственный механизм, в рамках которого в контур финансирования оборонного сектора войдут Великобритания и Норвегия, что позволит обойти вето европейских союзников Москвы. RRF был создан в начале 2021 года. В общей сложности с его помощью удалось привлечь 800 миллиардов евро заемных средств.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что попытки республики получить независимость от США в сфере обороны потребуют расходов. Если те не будут сопровождаться существенным экономическим ростом, то гражданам придется затянуть пояса. Он подчеркнул, что Европе надо проснуться и взять ответственность за безопасность на себя.

