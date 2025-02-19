Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:55, 19 февраля 2025Экономика

Ряду российских регионов пообещали аномально низкую температуру

Синоптик Вильфанд: В шести округах России ожидаются аномально низкие температуры
Виктория Клабукова

Фото: Eugene Listyuk / Russian Look / Global Look Press

В шести округах России прогнозируется аномально низкая температура. О неожиданно морозной погоде жителей регионов предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Холодный фронт надвигается на центр и юг европейской части России. С пятницы по воскресенье, 21-23 февраля, похолодание ожидается в Воронежской, Орловской и Липецкой областях. Столбики термометров там могут опуститься на 5-6 градусов ниже нормы, до минус 15-16 градусов, отмечает синоптик. Отрицательная аномалия будет наблюдаться также в Тамбовской, Курской и Белгородской областях — здесь температура достигнет минус 19 градусов, что ниже нормы на 6-8 градусов. Однако для озимых такие градусы не опасны, успокаивает Вильфанд — растения выживут под снегом.

В Поволжье температура будет отставать от февральской нормы на 7 градусов. В Пермском крае и Оренбуржье метеоролог обещает до минус 24-26 градусов — это на 7-9 градусов ниже нормы. Холоднее 21-22 градусов мороза может быть в Ульяновской, Самарской, Саратовской и Пензенской областях. Здесь отклонение составит порядка 6-8 градусов. Аналогичный прогноз синоптик дает и Мордовии.

На юге России, в Волгоградской и Ростовской областях, воздух остынет до минус 20 градусов, опустившись на 6-9 градусов ниже нормы. До минус 13 градусов ожидается в Калмыкии, минус 12 — минус 19 градусов — в Адыгее и на Кубани. В других регионах Северного Кавказа температура будет варьироваться от минус 13 до минус 21 градуса. На Урале (в Свердловской, Челябинской и Курганской областях) столбики термометров задержатся у отметки в минус 23 — минус 29 градусов. Ниже 30 градусов температура опустится в Иркутской области и Бурятии.

Ранее жителей Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов предупредили о мощных осадках, гололеде и усилении ветра. В курортном Сочи возможен сход лавин и налипание мокрого снега. В Краснодарском крае прогнозируются снежные заносы и метели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

      В российском регионе осужденному увеличили срок из-за вовлечения сокамерников в ЛГБТ

      Связанный с зарядкой электромобилей бизнес набрал обороты

      Россиянин ударил сотрудницу аэропорта паспортом по лицу из-за недопуска на рейс

      Пневмония погубила беременную победительницу международного конкурса красоты

      В России захотели вдвое увеличить один штраф для водителей

      Ряду российских регионов пообещали аномально низкую температуру

      Глава евродипломатии назвала Россию победительницей на переговорах с США

      Губернатор раскрыл ситуацию на нефтезаводе в Самарской области после атаки ВСУ

      Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше