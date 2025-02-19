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17:15, 19 февраля 2025Культура

Бритни Спирс разозлилась из-за фото с судимым экс-возлюбленным

Певица Бритни Спирс разозлилась из-за фотографий с судимым экс-возлюбленным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fred Prouser / Reuters

Американская певица Бритни Спирс отреагировала на фото папарацци, которые засняли ее встречу с бывшим возлюбленным Полом Ричардом Солизом в День святого Валентина. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка разозлилась из-за появившихся в СМИ кадрах. «Должна сказать, для меня это был такой веселый день. Особенно когда я собрала детей и терпеливо ждала моего друга в течение десять минут, чтобы купить его милой маме цветы. А через дорогу стоял мальчик с собакой, все это время они были там. Я подумала: чего же ждет этот мальчик?» — написала певица, добавив, что в итоге поняла, что у него было задание сфотографировать ее в неудачном ракурсе, «с наклоном вперед и с двойным подбородком».

Исполнительница также отметила, что ее матери «наверняка нравятся эти снимки». «Люди любят негатив. Это самая просматриваемая картинка в интернете. И мы должны жить в добром мире? Увидимся сегодня с моим адвокатом», — добавила Спирс.

Ранее Бритни Спирс встретилась со своим бывшим возлюбленным в День святого Валентина. Папарацци засняли пару в машине.

Об отношениях Спирс и Солиза стало известно в 2023 году. Изначально певица наняла Пола для выполнения работы по дому, однако после развода с фитнес-инструктором Сэмом Асгари стала проводить больше времени со своим сотрудником. СМИ сообщали о криминальном прошлом возлюбленного певицы.

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