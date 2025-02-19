Бывшего зампреда ЦБ Скоробогатову выбрали кандидатом на пост первого зампреда ВТБ

Кандидатом на пост первого зампреда ВТБ выбрали Ольгу Скоробогатову

Бывший первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) России Ольга Скоробогатова выбрана кандидатом на должность первого заместителя председателя банка ВТБ. Соответствующий пост она может занять уже в марте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ее кандидатуру планируется утвердить на ближайшем заседании наблюдательного совета банка 10 марта. По данным источников, консультации с ЦБ и оформление документов для утверждения кандидатуры Скоробогатовой стартовали еще в конце января — начале февраля.

По данным другого источника, в новой должности она будет курировать стратегическое развитие банка, цифровые проекты (включая цифровой рубль) и другие финтех-инициативы, а также международные альтернативные расчеты. Источник также предположил, что в ВТБ могут произойти структурные изменения, включая создание новых подразделений.

Информация о том, что покинувшая Центробанк Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ, появилась еще в январе. Отмечалось, что «профессионал такого уровня, как Скоробогатова — ценное приобретение для группы».

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне ЦБ РФ в ноябре. Она покинула должность первого зама Эльвиры Набиуллиной 2 декабря. На данном посте ее заменила глава департамента информационных технологий Центробанка Зульфия Кахруманова.