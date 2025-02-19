Секс-символ Тимоти Шаламе вдруг растерял свою привлекательность и прослыл скуфом. Почему неопрятность стала трендом у звезд?

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на BAFTA в парных украшениях

В последние месяцы стиль любимца зумеров Тимоти Шаламе кардинально изменился. Это не осталось незамеченным поклонниками, которые принялись активно обсуждать причины его трансформации. Одни фанаты считают, что противоречивый имидж Шаламе связан с исполнением роли легендарного поп-исполнителя Боба Дилана. Другие же утверждают, что всему виной влияющая на актера возлюбленная Кайли Дженнер, в отношениях с которой он растерял свою привлекательность. Почему неопрятность вдруг стала трендом у звездных мужчин — разбиралась «Лента.ру».

Тимоти Шаламе сменил прическу и пристрастился к неопрятным нарядам

Шаламе, который всегда предпочитал классические и даже несколько феминные образы, внезапно отказался от подобных нарядов в пользу неряшливых и ярких вещей. 29-летний актер стал отдавать предпочтение мешковатым джинсам, бомберам, пестрым рубашкам и другим предметам гардероба с красочными принтами.

К тому же Тимоти радикально сменил имидж: он не только отрастил тонкие усы, но и обрезал кудри, сделав прическу с короткими висками, объемной макушкой и прореженной челкой. В связи с этим комментаторы раскритиковали нового стилиста звезды, призывая Шаламе вернуть его привлекательную прическу и прежние образы.

Тимоти Шаламе на «Золотом Глобусе» в 2025 году Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Новой стилисткой, работавшей над созданием имиджа Шаламе, оказалась Тейлор Макнил, которая также сотрудничает с популярным американским рэпером Кендриком Ламаром. Именно она ответственна за последние образы Шаламе: как правило, она сочетает в стиле клиента довольно «приземленные» предметы гардероба с роскошными вещами.

Одним из самых ярких примеров сочетания люкса и неопрятности, которые Макнил часто использует в своей работе, оказался наряд Шаламе на премьере байопика о легендарном поп-исполнителе Бобе Дилане — «Боб Дилан: Никому не известный».

На ковровой дорожке показа Шаламе появился в тай-дай бейсболке лондонского художника 4FSB и бриллиантовом колье ювелирного бренда Cartier. Завершал образ вязаный шарф марки Bibi Star, который обозреватели тут же прозвали нелепым, и кожаная куртка из женской коллекции модного дома Сhanel.

Тимоти Шаламе в декабре 2024 года Фото: Jeff Spicer / Getty Images

«Недавний образ с французской премьеры байопика про Дилана. Тут сплошь сочетания высокого и низкого (...) Винтажные вещи Макнил сочетает с тяжелым люксом из последних коллекций, добавляет какие-нибудь супернишевые и странные кеды. Подгон модникам, которым приятно козырнуть знанием редких андеграундных марок, но не массовому зрителю, потому что это не про привлекательность. Но подход, что и говорить, свеж», — считают авторы «Антиглянца».

После этого в сети начали появляться теории, что изменения в стиле Шаламе связаны как раз с ролью Боба Дилана. Однако сам актер никак не комментировал эту версию поклонников, продолжив эпатировать общественность своим имиджем.

В непривлекательном образе Шаламе винят возлюбленную Кайли Дженнер

Другие фанаты винят в негативном преображении Шаламе американскую телезвезду Кайли Дженнер, с которой он завел роман. Комментаторы «нападают» на бизнесвумен за дурное, по их мнению, влияние на актера, который выглядит ее сыном. Последнее появление пары на премии BAFTA только породило новую волну мемов по поводу их несовместимости.

О том, что Дженнер негативно влияет на общественный имидж Шаламе, появились десятки роликов на YouTube. А в TikTok и на Reddit оживленно обсуждают, как телезвезда своей скандальной репутацией и вовсе лишила актера шанса получить премию «Оскар».

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе Фото: Carlo Paloni / BAFTA / Getty Images

Пресса и общественность убеждены: Дженнер и Шаламе попросту несовместимы, причем как интеллектуально, так и профессионально.

Все это наталкивает прессу и аудиторию на мысли о пиар-романе, который традиционно является важнейшей составляющей имиджа звезд и их пиар-стратегии

Однако самого актера подобные доводы не волнуют — на BAFTA 2025, например, влюбленные появились в парных кольцах ювелирного бренда Cartier за 85 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей). По слухам, такой щедрый подарок сам Шаламе преподнес не менее успешной бизнесвумен.

Вместе с Шаламе имидж сменили Гарри Стайлс, Джейкоб Элорди и Джастин Бибер

Скуфами внезапно прозвали не только Тимоти Шаламе, но и других звезд A-листа, в том числе еще одного любимца молодежи, певца Гарри Стайлса, который вслед за коллегой отрастил усы и щетину.

А звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди, который некоторое время назад уже шокировал публику густой бородой и длинными каштановыми волосами, спустя несколько месяцев вновь впечатлил фанатов, выйдя в свет с бакенбардами.

Джастин Бибер Фото: XNY / Star Max / GC Images

Но наибольшего внимания удостоился певец Джастин Бибер. На фоне скандалов с P. Diddy он вдруг отрастил небрежную бороду с усами, а позже и вовсе побрился налысо. К тому же молодой исполнитель часто появляется на публике в неопрятных нарядах, а иногда прогуливается в трусах, из-за чего его подозревают в депрессии.

Нет никакого срыва, Биберу просто все равно, что думают люди. Он знает, что выглядит странно, а слухи только провоцируют его делать все назло. Джастин не будет создавать кристально чистый имидж только потому, что этого хочет публика инсайдеры о смене имиджа Джастина Бибера

Несмотря на кардинальную смену имиджа, все названные звезды по-прежнему остаются популярными, а подобные трансформации скорее подогревают к ним интерес. Так и Шаламе, вопреки всему негативу со стороны фанатов из-за спорного имиджа, остается одним из самых обсуждаемых мужчин современности.

