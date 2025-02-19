Дина Саева в мини-шортах станцевала перед камерой

Блогерша Дина Саева в облегающих мини-шортах и топе станцевала перед камерой

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей восемь миллионов подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных черно-белых кадрах в облегающих мини-шортах с заниженной талией и топе с короткими рукавами. Также она распустила уложенные волнами волосы и выбрала в качестве украшений браслеты и цепочку с кулоном бренда Van Cleef & Arpels.

При этом сетевая знаменитость станцевала под музыку перед камерой. «В любой ситуации или паузе», — указала она в подписи.

Ранее в феврале беременная блогерша Ида Галич показала фигуру в трусах и топе со словами «я огромная».