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16:52, 19 февраля 2025Экономика

Госдума отклонила законопроект о переносе индексации страховых пенсий на 1 января

ГД отклонила проект переноса индексации страховых пенсий с 1 февраля на 1 января
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о переносе даты индексации страховых пенсий с 1 февраля на 1 января. Об этом сообщает ТАСС.

Документом предлагалось повышать страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним на индекс роста потребительских цен за прошедший год с первого дня следующего.

При этом, как отметил в своем заключении профильный думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, в настоящее время существует общий порядок индексации различных социальных выплат с 1 февраля, который касается не только страховых пенсий, поэтому предложенная инициатива требует дополнительной проработки и обсуждения после возврата к индексации последних в общем порядке.

Страховые пенсии в России проиндексировали с 1 января 2025 года на 7,3 процента, по уровню прогноза, который фигурировал в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития РФ. Впервые с 2015 года это повышение коснулось выплат не только неработающим пенсионерам, но и работающим.

Позднее президент страны Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции, составившей по данным Росстата 9,5 процента, перечислив в феврале том числе и январскую разницу между двумя уровнями.

Всего правительство РФ проиндексировало с 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий.

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