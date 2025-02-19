«Калашников» предложил вооружить операторов БПЛА укороченными АК-12

Конструктор Уржумцев: Укороченными АК-12 и АК-15 можно вооружить операторов БПЛА

Укороченными и компактными автоматами Калашникова АК-12 и АК-15 можно вооружить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким предложением выступил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев, передает ТАСС.

«Субкомпактные версии в первую очередь рассматриваются, например, для операторов БПЛА, водителей автобронетехники, связистов и прочих. То есть тех военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным видом вооружения», — сказал он на международной выставке IDEX-2025.

По словам конструктора, компактная версия автоматов подойдет для подразделений специального назначения и подразделений, которые выполняют задачи в ограниченных пространствах.

В конце января стало известно, что «Калашников» впервые представит новые модификации автомата АК-15 на выставке IDEX 2025. Укороченный АК-15К и малогабаритный АК-15СК под патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров получили регулируемые складные приклады и планки для установки прицелов и аксессуаров.