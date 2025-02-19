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17:00, 19 февраля 2025Наука и техника

«Калашников» предложил вооружить операторов БПЛА укороченными АК-12

Конструктор Уржумцев: Укороченными АК-12 и АК-15 можно вооружить операторов БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Укороченными и компактными автоматами Калашникова АК-12 и АК-15 можно вооружить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким предложением выступил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев, передает ТАСС.

«Субкомпактные версии в первую очередь рассматриваются, например, для операторов БПЛА, водителей автобронетехники, связистов и прочих. То есть тех военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным видом вооружения», — сказал он на международной выставке IDEX-2025.

По словам конструктора, компактная версия автоматов подойдет для подразделений специального назначения и подразделений, которые выполняют задачи в ограниченных пространствах.

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