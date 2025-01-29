«Калашников» представит новые модификации АК-15

«Калашников» представит укороченный и малогабаритный АК-15 в Абу-Даби

«Калашников» представит новые модификации автомата АК-15 на выставке IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в концерне.

«Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейшие 7,62-миллиметровый автомат АК-15 укороченный (АК-15К) и 7,62-миллиметровый автомат АК-15 малогабаритный (АК-15СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025», — говорится в сообщении.

Автоматы под патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров предназначены для уничтожения живой силы противника. АК-15К и АК-15СК комплектуют прибором малошумной стрельбы (ПМС) весом не более 800 граммов. Также автоматы получили регулируемые складные приклады и планки для установки прицелов и аксессуаров.

Длина укороченного АК-15К в боевом положении без ПМС — 810 миллиметров, а масса без магазина и принадлежностей — 3,4 килограмма. АК-15СК весит 3,2 килограмма при длине 750 миллиметров.

Ранее в январе стало известно, что «Калашников» впервые представит новый пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 под патрон калибра 7,62 миллиметра на выставке IDEX 2025.