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12:38, 19 февраля 2025Путешествия

Крушение самолета в Торонто сняли на видео из кабины пилотов другого лайнера

Мария Борисова
Мария Борисова

Крушение самолета Delta Air Lines в Торонто, Канада, которое произошло 18 февраля, попало на видео с другого ракурса. Кадры публикует YouTube-канал Airlive.

Ролик сняли пилоты другого лайнера из кабины. На нем показано, как борт жестко коснулся взлетно-посадочной полосы правой основной стойкой шасси, а затем завалился на правое крыло, вспыхнул и перевернулся. В результате самолет лишился крыла.

Bombardier CRJ-900 совершил жесткую посадку в Торонто при сильном ветре и метели. На борту самолета было 80 человек, всем удалось выжить. При этом пострадали от 15 до 18 человек.

После крушения люди оказались пристегнутыми в креслах головой вниз. По словам участника рейса, они «висели как летучие мыши».

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