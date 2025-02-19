Кулеба посоветовал Киеву вместо переговоров втянуть Трампа в длинную игру

Украинскому руководству следует отложить переговоры и втянуть американского президента Дональда Трампа в «длинную игру», посоветовал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с BBC News Украина.

По его словам, «игра еще не окончена и даже не началась». «По сути, наша стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру вместо того, чтобы поддаваться его быстрому давлению», — призвал дипломат.

Он добавил, что украинские власти не ожидают перемирия в ближайшее время. По мнению Кулебы, до урегулирования кризиса «как до Парижа на четвереньках».

Ранее американский политолог Джон Миршаймер высоко оценил мирный план по Украине, который ранее предложил президент России Владимир Путин. Эксперт считает, что украинским властям следует признать тот факт, что государство потеряло четыре области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в НАТО.