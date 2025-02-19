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13:33, 19 февраля 2025Бывший СССР

Лавров выступил против визового режима для мигрантов

Лавров: России следует ужесточать контроль за поведением мигрантов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

России следует ужесточать контроль за поведением трудовых мигрантов, но не вводить против них визовый режим. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их [мигрантов] поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время принимаются дополнительные меры по ужесточению контроля за мигрантами, но они не создают преград для трудовой миграции. Он добавил, что ужесточение подхода к мигрантам из стран Центральной Азии, Закавказья и других бывших советских республик «не будет способствовать долгосрочным интересам» России.

При этом глава МИД отметил, что необходимо следить за соблюдением мигрантами порядка. Он отметил, что было зафиксировано множество нарушений по целому ряду географических направлений, откуда идет миграция.

«Приезд мигрантов должен контролироваться, и соответствующие органы должны понимать, где находятся люди, которые приехали работать. Кто предоставляет им работу и отвечает, соответственно, за их соблюдение законов РФ», — заявил Лавров.

Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) заподозрили в организации массовой миграции жителей Средней Азии в Россию. Организация финансировала портал, на котором граждан одной из бывших республик СССР склоняли к переезду в Россию и инструктировали, как это лучше всего сделать.

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