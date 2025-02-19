Маск назвал бессмысленным покрытие США расходов на оборону Европы

Маск: США не имеет смысла покрывать расходы на оборону Европы

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск задался вопросом, от кого надо защищаться Европе. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? (...) Обороны от кого?» — написал он.

По словам бизнесмена, это не имеет смысла.

Уточняется, что таким образом Маск ответил на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО.

Ранее Маск призвал посадить в тюрьму создателей мифа о связях американского лидера Дональда Трампа с Россией. Он отметил, что люди верят в мифы о России, поскольку не видят контраргументов.