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10:12, 19 февраля 2025Мир

Маск назвал бессмысленным покрытие США расходов на оборону Европы

Маск: США не имеет смысла покрывать расходы на оборону Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск задался вопросом, от кого надо защищаться Европе. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? (...) Обороны от кого?» — написал он.

По словам бизнесмена, это не имеет смысла.

Уточняется, что таким образом Маск ответил на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО.

Ранее Маск призвал посадить в тюрьму создателей мифа о связях американского лидера Дональда Трампа с Россией. Он отметил, что люди верят в мифы о России, поскольку не видят контраргументов.

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