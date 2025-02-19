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08:49, 19 февраля 2025Мир

Маск призвал посадить в тюрьму создателей мифа о связях Трампа с Россией

Маск: Создателей мифа о связях Трампа с Россией необходимо посадить в тюрьму
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Создателей мифа о связях президента США Дональда Трампа с Россией, который распространялся перед выборами 2020 года, необходимо посадить в тюрьму. Об этом заявил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск в ходе интервью журналисту Шону Хэннити, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

«Я имею в виду, что за это куча людей должна сидеть в тюрьме. Это было возмутительное вмешательство в выборы — создание фальшивого мифа о российском влиянии», — отметил Маск.

По словам предпринимателя, многие люди «до сих пор верят, что миф о вмешательстве России в выборы реален». Причиной этого является тот факт, что они никогда не слышали контраргументов.

В 2023 году Трамп выразил намерение подать в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times, которые публиковали статьи о его связях с Россией.

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