Создателей мифа о связях президента США Дональда Трампа с Россией, который распространялся перед выборами 2020 года, необходимо посадить в тюрьму. Об этом заявил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск в ходе интервью журналисту Шону Хэннити, которое было опубликовано на сайте Белого дома.
«Я имею в виду, что за это куча людей должна сидеть в тюрьме. Это было возмутительное вмешательство в выборы — создание фальшивого мифа о российском влиянии», — отметил Маск.
По словам предпринимателя, многие люди «до сих пор верят, что миф о вмешательстве России в выборы реален». Причиной этого является тот факт, что они никогда не слышали контраргументов.
В 2023 году Трамп выразил намерение подать в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times, которые публиковали статьи о его связях с Россией.