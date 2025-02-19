Мать ученика российской школы единоборств раскрыла подробности инцидента с автоматчиками

360.ru: В Краснодаре силовики пнули ребенка в живот за неисполнение приказа

В Краснодаре вооруженные силовики пришли в детскую академию единоборств «Молодые Орлы», предположительно, в поисках нелегальных мигрантов. Во время рейда одного ребенка пнули в живот, рассказала его мать корреспонденту 360.ru.

Россиянка рассказала, что все началось со звонка тренеру с незнакомого номера. Звонивший якобы хотел записаться на занятия. Через некоторое время в школу единоборств нагрянули силовики. С ее слов, в здание ворвались около 15 человек.

«Все были в масках, с оружием, в берцах грязных. Когда [моему сыну] сказали лечь лицом в пол, он не исполнил приказ. [Один из силовиков] подошел, пнул [мальчика] в живот, потом берцем в лицо (...) Синяк под глазом остался», — заявила мать ученика.

По ее словам, после произошедшего правоохранители начали фотографироваться с детьми, «чтобы сгладить углы». Она и другие родители высказали намерение написать коллективное заявление на имя главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина.

Ранее в сети появилось видео из академии единоборств, на котором видно, как несколько мужчин в камуфляже, среди которых есть автоматчики, с криками врываются в зал во время тренировки, и приказывают всем присутствующим лечь лицом в пол.