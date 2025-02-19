Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:32, 19 февраля 2025Наука и техника

Мощность двигателей российских танков увеличат

«Уралвагонзавод»: Ведутся работы по повышению мощности двигателей танков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Специалисты концерна «Уралвагонзавод» работают над увеличением мощности двигателей российских танков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«Непрерывно ведутся работы над повышением мощности двигателей российских танков, а также работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надежность, снижение расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие», — сообщили там.

Самый современный серийный танк Вооруженных сил РоссииТ-90М «Прорыв» — оснащен дизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Силовой агрегат с жидкостным охлаждением получил турбокомпрессор.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

В феврале 2024 года стало известно, что Челябинский тракторный завод (входит в концерн «Уралвагонзавод») получил новый производственный участок, который позволит увеличить выпуск танковых двигателей. Также конструкторы завода успешно решили задачу по улучшению характеристик двигателя В-92С2 за счет повышения прочности металла, из которого изготавливаются детали мотора.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

      Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев

      Бритни Спирс разозлилась из-за фото с судимым экс-возлюбленным

      Выбегающий из перевернувшегося самолета пассажир снял свою реакцию на видео

      Путин заявил об отсутствии оснований у Европы по одному вопросу

      Путин оценил проблемы отношений России и США

      Китай сократил вложения в госдолг США

      Путин оценил заявления Зеленского о переговорах России и США

      Путин высказался о встрече с Трампом

      Перечислены модные фасоны брюк на весну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше