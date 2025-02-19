Мощность двигателей российских танков увеличат

«Уралвагонзавод»: Ведутся работы по повышению мощности двигателей танков

Специалисты концерна «Уралвагонзавод» работают над увеличением мощности двигателей российских танков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«Непрерывно ведутся работы над повышением мощности двигателей российских танков, а также работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надежность, снижение расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие», — сообщили там.

Самый современный серийный танк Вооруженных сил России — Т-90М «Прорыв» — оснащен дизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Силовой агрегат с жидкостным охлаждением получил турбокомпрессор.

В феврале 2024 года стало известно, что Челябинский тракторный завод (входит в концерн «Уралвагонзавод») получил новый производственный участок, который позволит увеличить выпуск танковых двигателей. Также конструкторы завода успешно решили задачу по улучшению характеристик двигателя В-92С2 за счет повышения прочности металла, из которого изготавливаются детали мотора.