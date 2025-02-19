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10:59, 19 февраля 2025Из жизни

Мужчина скрыл от семьи призовые четыре миллиона рублей и чуть не потерял их

В США победитель лотереи чуть не потерял 50 тысяч долларов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Житель штата Мэриленд, США, скрыл от семьи свою победу в лотерее и забрал выигрыш за несколько дней до его «сгорания». Об этом сообщает UPI.

Как рассказывает мужчина, он по традиции купил несколько лотерейных билетов в магазине. Один из них оказался счастливым. Сначала победитель не поверил своей удаче, а потом решил некоторое время не трогать призовые деньги и не говорить о них близким. «Я просто хотел сохранить их», — объяснил мужчина.

За несколько дней до конца срока, в рамках которого победитель мог забрать выигрыш, он наконец решился сделать это. Только в тот момент его жена узнала об их везении. Муж и жена чуть не потеряли 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей) из-за задержек.

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Мужчина признался, что планирует потратить выигрыш на ремонт дома, подарок жене и, возможно, новую машину.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Арканзас случайно нашла лотерейный билет, потерянный несколько месяцев назад, и разбогатела. Она отметила, что потратит деньги, чтобы закрыть накопившиеся долги.

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