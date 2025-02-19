Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:10, 19 февраля 2025Бывший СССР

На Украине похвалили Трампа за критику Зеленского

Журналистка Панченко похвалила Трампа за критику в адрес Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко похвалила американского президента Дональда Трампа за критику в адрес главы республики Владимира Зеленского. Пост на эту тему она опубликовала в соцсети X.

Она отметила, что тысячи украинцев оказались в тюрьмах после негативных высказываний в властях страны. «Браво, Трамп! (...) Мы должны освободить всех политзаключенных!» — написала Панченко.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией. Он также обвинил украинского президента в желании извлечь выгоду из предоставленной помощи и назвал его диктатором.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал рассказал о директивах в начале СВО

      В ВСУ попросили подкрепление на один участок из-за российских войск

      В России предложили оценивать репродуктивное здоровье у детей с 13 лет

      В Абхазии временно перестали выдавать паспорта

      В Раде обрушились с критикой на Зеленского

      В США оценили шансы на достижение мирного соглашения по Украине

      Тренер сборной России по биатлону счел подопечных неспособными бороться за медали ЧМ

      Зеленского предупредили об отсутствии терпения у Трампа

      США напрямую проинформировали о переговорах с Россией одну страну Европы

      В США признали провал попыток ослабить Россию с помощью санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше