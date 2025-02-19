На Украине похвалили Трампа за критику Зеленского

Журналистка Панченко похвалила Трампа за критику в адрес Зеленского

Украинская журналистка Диана Панченко похвалила американского президента Дональда Трампа за критику в адрес главы республики Владимира Зеленского. Пост на эту тему она опубликовала в соцсети X.

Она отметила, что тысячи украинцев оказались в тюрьмах после негативных высказываний в властях страны. «Браво, Трамп! (...) Мы должны освободить всех политзаключенных!» — написала Панченко.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией. Он также обвинил украинского президента в желании извлечь выгоду из предоставленной помощи и назвал его диктатором.