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14:47, 19 февраля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о наступлении ВС России под Курахово

«Страна.ua»: ВС России существенно продвинулись в андреевском мешке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска существенно продвинулись в андреевском мешке и выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций восточнее Улаклов. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России в районе Курахово со ссылкой на карту аналитического проекта DeepState рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Армия РФ существенно продвинулась в андреевском мешке и подошла уже к Константинополю (...) На ней (карте) указано, что ВСУ отошли с участка восточнее Улаклов», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также взяли под контроль половину села Новоселки по соседству с поселком Великие Новоселки.

Ранее в ВСУ заявили, что украинская армия понесла бессмысленные потери в селе Улаклы. По словам украинского военного с позывным Мучной, командование должно было оценить ситуацию и отойти из населенного пункта на более выгодные позиции.

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