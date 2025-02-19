На Украине рассказали о наступлении ВС России под Курахово

«Страна.ua»: ВС России существенно продвинулись в андреевском мешке

Российские войска существенно продвинулись в андреевском мешке и выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций восточнее Улаклов. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России в районе Курахово со ссылкой на карту аналитического проекта DeepState рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Армия РФ существенно продвинулась в андреевском мешке и подошла уже к Константинополю (...) На ней (карте) указано, что ВСУ отошли с участка восточнее Улаклов», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также взяли под контроль половину села Новоселки по соседству с поселком Великие Новоселки.

Ранее в ВСУ заявили, что украинская армия понесла бессмысленные потери в селе Улаклы. По словам украинского военного с позывным Мучной, командование должно было оценить ситуацию и отойти из населенного пункта на более выгодные позиции.