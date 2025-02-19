Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:58, 19 февраля 2025Мир

На Западе заметили «необычайное изменение» в политике США из-за России

NYT: Нормализация отношений с РФ стала необычайным изменением в политике США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Иэн Бреммер

Иэн Бреммер. Фото: Yves Herman / Reuters

Нормализация президентом США Дональдом Трампом отношений с России и поддержка немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) стали необычайным изменением в американской политике. Об этом заявил президент международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Ян Бреммер, сообщает The New York Times (NYT).

По его словам, европейцы видят поворот Трампа в отношении России, который при этом относится к своим европейским союзникам как к ненадежным.

«Поддержка АдГ, которую лидеры Германии считают неонацистской партией, заставляет Трампа выглядеть противником крупнейшей экономики Европы. Это необычайное изменение», — уточнил эксперт.

Издание также подчеркивает, что Трамп находится в процессе осуществления одного из самых ошеломляющих поворотов в американской внешней политике за последние поколения, который заставит «друзей и врагов пересмотреть свои взгляды в фундаментальных отношениях».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Известно, что чиновник обозначил этот план во время телефонного разговора с европейскими коллегами накануне, 18 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

      ФСБ задержала главу миндора Челябинской области по подозрению в растрате

      Названы ожидаемые сроки возвращения американских компаний в Россию

      По делу Пономарева провели обыск в квартире брата скандально известного экс-адвоката

      Живущей в доме престарелых телеведущей запретили гулять из-за алкоголя

      Европейская авиакомпания снова отказалась пускать россиян на рейс

      Работодатели рассказали о расходах на подарки сотрудникам

      100-килограмовый дикий кабан набросился на пенсионерку и попал на видео

      Инвалида-колясочника сбили на переходе под Москвой

      Раскрыто возможное наказание для бывшего депутата Госдумы Пономарева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше