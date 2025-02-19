На Западе заметили «необычайное изменение» в политике США из-за России

NYT: Нормализация отношений с РФ стала необычайным изменением в политике США

Нормализация президентом США Дональдом Трампом отношений с России и поддержка немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) стали необычайным изменением в американской политике. Об этом заявил президент международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Ян Бреммер, сообщает The New York Times (NYT).

По его словам, европейцы видят поворот Трампа в отношении России, который при этом относится к своим европейским союзникам как к ненадежным.

«Поддержка АдГ, которую лидеры Германии считают неонацистской партией, заставляет Трампа выглядеть противником крупнейшей экономики Европы. Это необычайное изменение», — уточнил эксперт.

Издание также подчеркивает, что Трамп находится в процессе осуществления одного из самых ошеломляющих поворотов в американской внешней политике за последние поколения, который заставит «друзей и врагов пересмотреть свои взгляды в фундаментальных отношениях».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Известно, что чиновник обозначил этот план во время телефонного разговора с европейскими коллегами накануне, 18 февраля.