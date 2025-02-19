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12:48, 19 февраля 2025Экономика

Набиуллина пожаловалась на некоторых бизнесменов

Набиуллина: Участники рынка зачастую не хотят системно делиться данными
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России участники финансового процесса часто не желают делиться данными на системной основе. На это пожаловалась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, регулятор сделал много для того, чтобы предприниматели могли обмениваться информацией и с ЦБ, и между собой. Однако участники рынка нередко отказываются делиться сведениями.

«Потому что данные для многих из них — их бизнес-модель, их конкурентное преимущество. Здесь системный обмен между участниками рынка может наладить только государство», — констатировала Набиуллина.

Ранее, рассуждая о положении российских предпринимателей, руководитель ЦБ заявила, что Россию не накроет волной банкротств. Она уверена, что бизнес сохранил финансовую устойчивость, а доля плохих кредитов осталась невысокой.

В свою очередь, сам российский бизнес осенью прошлого года назвал сложившиеся в стране условия для кредитования худшими в истории.

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