Набиуллина высказалась о волне банкротств

Набиуллина: Банк России не ждет волны банкротств

Банк России не ждет, что страну накроет волна банкротств. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировал «Интерфакс».

По ее словам, бизнес сохраняет финансовую устойчивость, а доля плохих кредитов остается невысокой. Набиуллина признала, что в стране есть сильно закредитованные компании, чья прибыль существенно снижается из-за растущей стоимости обслуживания долга. Однако для большинства предприятий увеличение издержек — это главный фактор, влияющий на финансовое положение. И оно может ухудшиться, если траты, связанные с сырьем, материалами, оплатой труда, тарифами и логистикой, будут расти такими же темпами.

Ранее появился прогноз о том, что серия банкротств может произойти в сегменте дорожного строительства. Компании, работающие в этой сфере, считают, что они не смогут развиваться или удерживать уже достигнутый уровень без государственной поддержки. Позже аналогичную судьбу предсказали некоторым российским застройщикам.

Кроме того, есть версия, что в среднесрочной перспективе угроза банкротств может нависнуть над рядом российских автодилеров.