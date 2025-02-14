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17:28, 14 февраля 2025Экономика

Набиуллина высказалась о волне банкротств

Набиуллина: Банк России не ждет волны банкротств
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Банк России не ждет, что страну накроет волна банкротств. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировал «Интерфакс».

По ее словам, бизнес сохраняет финансовую устойчивость, а доля плохих кредитов остается невысокой. Набиуллина признала, что в стране есть сильно закредитованные компании, чья прибыль существенно снижается из-за растущей стоимости обслуживания долга. Однако для большинства предприятий увеличение издержек — это главный фактор, влияющий на финансовое положение. И оно может ухудшиться, если траты, связанные с сырьем, материалами, оплатой труда, тарифами и логистикой, будут расти такими же темпами.

Ранее появился прогноз о том, что серия банкротств может произойти в сегменте дорожного строительства. Компании, работающие в этой сфере, считают, что они не смогут развиваться или удерживать уже достигнутый уровень без государственной поддержки. Позже аналогичную судьбу предсказали некоторым российским застройщикам.

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Кроме того, есть версия, что в среднесрочной перспективе угроза банкротств может нависнуть над рядом российских автодилеров.

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