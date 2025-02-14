Набиуллина высказалась о волне банкротств

Банк России не ждет, что страну накроет волна банкротств. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировал «Интерфакс».
По ее словам, бизнес сохраняет финансовую устойчивость, а доля плохих кредитов остается невысокой. Набиуллина признала, что в стране есть сильно закредитованные компании, чья прибыль существенно снижается из-за растущей стоимости обслуживания долга. Однако для большинства предприятий увеличение издержек — это главный фактор, влияющий на финансовое положение. И оно может ухудшиться, если траты, связанные с сырьем, материалами, оплатой труда, тарифами и логистикой, будут расти такими же темпами.
Ранее появился прогноз о том, что серия банкротств может произойти в сегменте дорожного строительства. Компании, работающие в этой сфере, считают, что они не смогут развиваться или удерживать уже достигнутый уровень без государственной поддержки. Позже аналогичную судьбу предсказали некоторым российским застройщикам.
Кроме того, есть версия, что в среднесрочной перспективе угроза банкротств может нависнуть над рядом российских автодилеров.