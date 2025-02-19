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20:06, 19 февраля 2025Экономика

Назван способ обезопасить себя от сбоя электроэнергии

Эксперт Вишневецкая: обезопасить себя от сбоя электроэнергии поможет ИБП
Александра Качан (Редактор)

Фото: Suranto W / Shutterstock / Fotodom  

Источник бесперебойного питания (ИБП) поможет обезопасить себя в случае неожиданного сбоя электроэнергии. Об этом рассказала директор по развитию бизнеса компании Ippon Кристина Вишневецкая, передают «Известия».

«ИБП помогает предотвратить потерю важных данных или избежать повреждения дорогостоящего оборудования при возникновении сбоев в сети», — объяснила эксперт. По ее словам, в обычное время ИБП заряжает собственный аккумулятор и обеспечивает правильное напряжение на выходе для подключенных к нему приборов, а при сбое переключается на свой аккумулятор и продолжает питать другие устройства.

При выборе ИБП Вишневецкая посоветовала оценить потребляемую мощность и определить основную задачу, которая может состоять в обеспечении бесперебойной работы одного человека или целого бизнеса. На цену в первую очередь повлияет время автономии, требуемое от устройства.

Ранее жильцы дома в Санкт-Петербурге остались без света на восемь дней. Причиной отключения электричества стала коммунальная авария.

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