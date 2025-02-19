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21:06, 19 февраля 2025Экономика

Нигерия потребовала от крупнейшей криптовалютной биржи десятки миллиардов долларов

Нигерия подала иск к криптовалютной бирже Binance на сумму $81,5 миллиарда
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти Нигерии подали в суд на крупнейшую криптовалютную биржу мира Binance, потребовав от нее возместить в полном объеме экономические потери и вернуть налоги. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает Reuters.

Правительство африканской страны требует 81,5 миллиарда долларов, из которых 79,5 миллиарда приходится на убытки, понесенные бюджетом из-за деятельности площадки.

По мнению руководства Нигерии, именно Binance виновна в валютных проблемах страны, где имеет значительное экономическое присутствие. Компания не была зарегистрирована официально и, соответственно, не платила корпоративный налог, но ее площадка в последние годы стала приоритетной для торговли местной валютой найра.

Binance ранее столкнулась с четырьмя обвинениями в уклонении от уплаты налогов в Нигерии и теперь оспаривает их. Биржа в марте прошлого года объявила о прекращении всех трансакций и сделок по найре.

Осенью 2023 года Binance ушла из России, продав российский бизнес компании CommEx. Однако в марте 2024-го последняя объявила о скором закрытии, после чего биржа начала поиски нового покупателя.

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