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11:44, 19 февраля 2025Наука и техника

Создатели первого ИИ-смартфона отказались от своего продукта

Создатели ИИ-смартфона Humane AI Pin за $700 прекратили его поддержку
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Компания Humane, выпустившая в 2024 году гаджет на основе искусственного интеллекта (ИИ), прекратила его поддержку. Об этом фирма сообщила на своем сайте.

AI Pin — гаджет с поддержкой ИИ, управляемый голосом и жестами — впервые представили на выставке MWC 2024. Считалось, что устройство за 700 долларов, или около 64 тысяч рублей, позволит заменить смартфон. Позже Humane приобрела корпорация HP, а в начале года фирма заявила, что прекращает поддержку устройства.

Пользователи AI Pin смогут скачать сохраненные в памяти девайса данные до 28 февраля 2025 года — после этого серверы будут отключены, а весь контент удален. В компании рассказали, что отказываются от поддержки ИИ-гаджета через год после его запуска из-за того, что «приоритеты нашего бизнеса изменились».

Владельцы AI Pin также не смогут рассчитывать на возврат устройства и компенсацию — за исключением тех, кто приобрел аппарат 90 дней назад или ранее.

«По сути, если вам не повезло и вы поверили обещанию Humane, ваше устройство теперь станет хламом в ящике стола», — прокомментировали событие журналисты издания Android Authority. Отметим, что один из самых популярных IT-блогеров на YouTube Маркес Браунли назвал AI Pin «худшим продуктом из тех, что он когда-либо обозревал».

В середине февраля корпорация Amazon запретила загружать контент на свои электронные книги через USB. Считается, что компания закрыла популярный способ скачивания литературы в рамках борьбы с пиратством.

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