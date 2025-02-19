Песков рассказал о возможной реакции Киева на переговоры между США и Россией

Дмитрий Песков: Киев может пойти на все из-за нормализации диалога США и России

В ближайшее время от Украины можно ожидать любых провокаций, направленных на срыв диалога между США и Россией о нормализации отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о готовности Украины прибегнуть к террористическим действиям на фоне начавшихся переговоров о мире, Песков заявил, что сейчас от Киева «можно ожидать всего».

«Очевидно, что и в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога России и США», — добавил Песков.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что Россия и США якобы хотят предложить мирный план, включающий три этапа урегулирования конфликта на Украине: прекращение огня, проведение выборов в республике и подписание окончательного соглашения. Предполагается, что заключение договора должно обязательно последовать после избрания нового президента Украины.

Однако позже глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все сообщения о якобы имеющем место трехступенчатом плане урегулирования конфликта на Украине — фейк.