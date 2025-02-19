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10:00, 19 февраля 2025Из жизни

Пневмония погубила беременную победительницу международного конкурса красоты

Умерла сирийская актриса Энджи Морад, победившая в конкурсе Miss Asia World
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @angymorad

Не стало 33-летней сирийской актрисы Энджи Морад, в 2017 году победившей в международном конкурсе красоты Miss Asia World. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Морад заразилась вирусной инфекцией во время беременности. Болезнь протекала тяжело, у нее развилась пневмония. 25 января она опубликовала в соцсетях свой последний пост. «Простите меня, я умираю», — написала Морад.

В конце января она попала в реанимацию, а 9 февраля ее не стало.

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