Пневмония погубила беременную победительницу международного конкурса красоты

Умерла сирийская актриса Энджи Морад, победившая в конкурсе Miss Asia World

Не стало 33-летней сирийской актрисы Энджи Морад, в 2017 году победившей в международном конкурсе красоты Miss Asia World. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Морад заразилась вирусной инфекцией во время беременности. Болезнь протекала тяжело, у нее развилась пневмония. 25 января она опубликовала в соцсетях свой последний пост. «Простите меня, я умираю», — написала Морад.

В конце января она попала в реанимацию, а 9 февраля ее не стало.

Ранее сообщалось, что победительницей одного из самых престижных в мире конкурсов красоты «Мисс Вселенная» стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Она профессиональная танцовщица, предприниматель и начинающий юрист.