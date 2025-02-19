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15:18, 19 февраля 2025Экономика

Подсчитаны траты россиян на покупку жилья

«Дом.РФ»: Россияне потратили в 2024-м на покупку квартир и домов более 14 трлн
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам 2024 года россияне потратили на покупку домов и квартир 14,4 триллиона рублей — это достигает семи процентов ВВП страны. Сумму подсчитали в институте развития «Дом.РФ», пишет РИА Новости.

Объемы средств оказались на 20 процентов меньше, чем в 2023 году, отметили специалисты. «Всего же за прошедшие четыре года наши граждане потратили около 58 триллионов рублей на покупку более 13 миллионов жилых помещений», — заявил глава госкомпании Виталий Мутко.

Эксперты пояснили, что сумма сократилась за счет уменьшения объема сделок на вторичном рынке — он снизился на 32 процента (до 6,7 триллиона рублей). На приобретение новостроек россияне потратили 7,7 триллиона рублей — на 5 процентов меньше, чем в 2023 году. При этом застройщики привлекли 5,9 триллиона рублей, а 1,8 триллиона пришлось на сегмент индивидуального жилищного строительства.

Ранее риелторы заявили, что угрозы создания пузыря на российском рынке недвижимости нет — на фоне высоких ставок по ипотеке ажиотажный спрос на жилье спал. В свою очередь, это повлекло за собой стабилизацию цен на квартиры.

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