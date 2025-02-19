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17:23, 19 февраля 2025Россия

«Проблема не детская». Глава Дагестана высказался о «позорных акциях» в школах региона и предупредил о последствиях

Меликов раскритиковал дагестанские школы за прошедшие позорные акции
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал администрации школ региона за прошедшие в нескольких из них «позорные акции». Он назвал нездоровой тенденцию, когда учебный процесс делают предметом спекуляций, и предупредил о последствиях.

Чиновник описал «вопиющие», по его мнению, ситуации. Во-первых, он рассказал о педагогах и родителях, которые возмутились отстранением от работы директора школы в Буйнакске, один из учеников которой хотел навредить себе. Меликов заявил, что некоторые учителя и родители «не без чужих наущений» пытались сорвать учебный процесс. Он подчеркнул, что директор сам должен был написать заявление об уходе, потому что если он не несет ответственность за жизнь и здоровье детей, он не может занимать свое кресло.

Еще один случай произошел в школе села Хлют Рутульского района — конфликт между педагогами и директором вылился в драку, а видео случившегося позднее разлетелось по сети. «Это такой пример мы подаем нашим детям?» — возмутился глава республики.

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Третий скандал, который упомянул Меликов, разгорелся в селе Хубар Казбековского района. Коллектив школы объявил «забастовку» и потребовал восстановить в должности прежнего директора, местные жители выразили поддержку. Потом выяснилось, что директор дважды писал заявление по собственному желанию, во второй раз его подписали. Впоследствии был объявлен конкурс, в котором каждый мог принять участие. «Так в чем причина истерик и угроз?» — поинтересовался глава Дагестана.

Меликов усмотрел в случившемся попытку сменить местную власть

По его словам, конфликт в последнем случае кажется искусственным и это наталкивает на подозрения.

Вполне может оказаться, что проблема в казбековской школе совсем не «детская». Речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии ее сменить

Сергей Меликовглава Дагестана

В заключение чиновник добавил, что попытки спекуляций будут рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование. Он предупредил о последствиях участников подобных действий, в том числе «незримых».

Директор школы Рутульского района не раз оказывалась в центре скандала за драки

В феврале сообщалось, что в селении Хлют Рутульского района произошла драка между учителями. Директор повздорила с подчиненными на глазах у коллектива. При этом жители рассказывали, что это не первый подобный случай. На кадрах, распространенных в сети, было видно, как женщина с криком кидается на другую. Как отмечали сельчане, директор школы заступалась за свою родственницу. При этом в 2023 году руководитель школы, по их словам, уже была замечена в подобном инциденте. Напряженная ситуация в школе продолжается лет пять, писал aif.ru, со дня назначения директора. «Ее два раза увольняли, но каждый раз через суд она возвращала себе кресло. Она устроила в школу мужа, золовку и других родных», — делились местные.

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В декабре 2023-го появилась информация о конфликте между директором учебного заведения и преподавательницей английского языка. Как уточнялось, дочь директрисы сделала обидные стикеры с одноклассниками, среди них был сын учительницы. Дети в отместку создали провокационный видеоролик, где лицо актрис откровенного жанра заменили фотографиями обидчицы.

Преподавательница иностранного языка вспомнила о скандале. По ее версии, за это руководительница школы набросилась на нее с кулаками. В свою очередь директор утверждала, что преподаватель все выдумала.

Директор утверждала, что лишь пыталась остановить учителей, которые набросились на пожилую учительницу, и начала это снимать, что якобы и вызвало вспышку агрессии.

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