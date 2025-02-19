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11:41, 19 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность скорого проведения президентских выборов на Украине оценили

Политолог Коньков допустил проведение выборов на Украине в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президентские выборы на Украине могут пройти в 2025 году, предположил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. О вероятности скорого проведения выборов политолог высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Судя по всему, есть готовность с американской стороны довести ситуацию до того, чтобы в нынешнем году с высокой долей вероятности провести выборы на Украине. Вопрос в том, в какой именно период в этом году. Исходя из тех высказываний, которые звучат с американской стороны, можно говорить, что окончательное урегулирование трамповская администрация видит именно в том, чтобы подписать документы, о которых, конечно, еще предстоит договориться уже после проведения выборов на Украине», — оценил Коньков.

По словам политолога, заявление президента США Дональда Трампа о четырехпроцентном рейтинге президента Украины Владимира Зеленского говорит о больших сомнениях Вашингтона в проведении мирных переговоров в условиях такого низкого рейтинга.

«Поэтому выборы так или иначе будут продавливать. Руководство киевского режима будет пытаться их отсрочить. При этом то, что от этой даты будет зависеть окончательное урегулирование кризиса, будет становиться достаточно активной информационной кампанией в текущих условиях», — заключил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента. Трамп подчеркнул, что требовать выборов президента — это не только «российское желание», оно исходит и от других стран.

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