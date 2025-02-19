Путин поручил подготовить программу восстановления курского приграничья

Владимир Путин поручил продумать меры поддержки курского приграничья

Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки курского приграничья. О необходимости подготовки соответствующего плана он заявил в ходе совещания с членами кабмина. Стенограмма приводится на сайте Кремля.

Правительству следует заранее предусмотреть комплекс мер по восстановлению инфраструктуры Курской области, включая соцобъекты, автомагистрали, промышленность и сельское хозяйство, указал президент. Особое внимание, как подчеркнул Путин, необходимо уделить поддержке местного бизнеса. «Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности», — заключил глава страны.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о дефиците строящегося жилья в регионе. Нынешний объем строительства. по его словам, не отвечает потребностям населения. В свете этого чиновник призвал ввести новую программу поддержки строительства малоэтажного и коттеджного жилья и создать в Курской области льготную ипотеку по аналогии с дальневосточной.