Работодатели рассказали о расходах на подарки сотрудникам

В 2025 году 36 процентов российских компаний собрались увеличить расходы на подарки сотрудникам. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом «Битрикс24» и ретейлером «Золотое яблоко».
В то же время 56 процентов признались, что траты в их фирме останутся такими же, как и в прошлом году. Еще восемь процентов пообещали сократить расходы на такие подарки.
Кроме того, оказалось, что в 2024 году 20 процентов компаний потратили на подарок для одного сотрудника меньше тысячи, а 38 процентов — от тысячи до трех тысяч рублей. От трех до пяти тысяч израсходовали 23 процента опрошенных, а 19 процентов смогли позволить себе траты, превышающие пять тысяч рублей.
Ранее было проведено исследование, которое показало, что охранники стали тратить на ювелирные украшения для партнерш больше, чем специалисты из IT-сектора. А самый большой процент от зарплаты на подарки спутникам тратят операторы кол-центров, актеры и охранники.