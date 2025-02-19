Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:28, 19 февраля 2025Экономика

Работодатели рассказали о расходах на подарки сотрудникам

ТАСС: В РФ 36 % работодателей будут больше тратить на подарки сотрудникам
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В 2025 году 36 процентов российских компаний собрались увеличить расходы на подарки сотрудникам. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом «Битрикс24» и ретейлером «Золотое яблоко».

В то же время 56 процентов признались, что траты в их фирме останутся такими же, как и в прошлом году. Еще восемь процентов пообещали сократить расходы на такие подарки.

Кроме того, оказалось, что в 2024 году 20 процентов компаний потратили на подарок для одного сотрудника меньше тысячи, а 38 процентов — от тысячи до трех тысяч рублей. От трех до пяти тысяч израсходовали 23 процента опрошенных, а 19 процентов смогли позволить себе траты, превышающие пять тысяч рублей.

Ранее было проведено исследование, которое показало, что охранники стали тратить на ювелирные украшения для партнерш больше, чем специалисты из IT-сектора. А самый большой процент от зарплаты на подарки спутникам тратят операторы кол-центров, актеры и охранники.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

      В российском регионе осужденному увеличили срок из-за вовлечения сокамерников в ЛГБТ

      Связанный с зарядкой электромобилей бизнес набрал обороты

      Россиянин ударил сотрудницу аэропорта паспортом по лицу из-за недопуска на рейс

      Пневмония погубила беременную победительницу международного конкурса красоты

      В России захотели вдвое увеличить один штраф для водителей

      Ряду российских регионов пообещали аномально низкую температуру

      Глава евродипломатии назвала Россию победительницей на переговорах с США

      Губернатор раскрыл ситуацию на нефтезаводе в Самарской области после атаки ВСУ

      Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше